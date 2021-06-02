Güney Kore'den Kore Savaşı'na katılan gazi ve şehitlerin ailelerine "Barış Madalyaları"
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Güney Kore'den Kore Savaşı'na katılan gazi ve şehitlerin ailelerine "Barış Madalyaları"

Güney Kore'den Kore Savaşı'na katılan gazi ve şehitlerin ailelerine 'Barış Madalyaları'
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği, Kore Savaşı'na katılan gazilere ve şehit ailelerine "Barış Madalyaları" takdim etti.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği, Kore Savaşı'na katılan gazilere ve şehit ailelerine "Barış Madalyaları" takdim etti.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Barış Madalyaları"nın Kore Savaşı'na katılan gazilere ve şehitlerin ailelerine verildiği ancak Kore Savaşı'nda vefat edip aile kurma imkanı olmamış şehitlere, teslim alacak aile bireyleri olmadığı için madalya takdiminin yapılamadığı belirtildi.

Bu sebeple Kore Savaşı'nda şehit düşen yakını olan ve Barış Madalyası almak isteyenlerin Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğine ulaşması gerektiği belirtilen açıklamada, başvuruda bulunmak isteyenlerin ilgili kurumlardan alınacak yakınının şehit olduğunu gösteren belge ile iletişim bilgilerini 30 Haziran'a kadar turkey@mofa.go.kr elektronik posta adresine göndermeleri gerektiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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