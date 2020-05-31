Güney Kore'den Japonya'ya "ticarette tutumunu netleştir" çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güney Kore'den Japonya'ya "ticarette tutumunu netleştir" çağrısı

Güney Kore, Japonya'yı kendilerini etkileyen ticaret düzenlemeleri konusundaki tutumunu bugün içerisinde netleştirmeye çağırdı.

Güney Kore'den Japonya'ya
31.05.2020 09:15 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:15

Güney Kore, Japonya'yı kendilerini etkileyen ticaret düzenlemeleri konusundaki tutumunu bugün içerisinde netleştirmeye çağırdı.

Japonya'nın geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yüksek teknoloji ürünü malzemelerin ihracatında Güney Kore'ye yönelik uygulamaya başladığı ticari tedbirler, uzun bir sürenin ardından yeniden gündeme geldi. Güney Kore hükümeti, Japonya'yı ticaret düzenlemeleri konusundaki tutumunu bugün içerisinde netleştirmeye çağırdı. Japonya'nın Güney Kore'nin ticaret kontrol prosedürlerini yetersiz bularak, bunun güvenlik endişelerini artırdığına dair söylemlerine işaret eden Güney Kore hükümeti yetkilileri, ülkelerinde ticaret yasalarındaki revizyonların Haziran ayında yürürlüğe gireceğini, ayrıca ihracat kontrol programlarında görevli personel sayısının artırıldığını hatırlattı.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayı başında Japonya'nın Güney Kore'ye satılan yüksek teknoloji ürünü malzemelere yönelik aldığı ihracat tedbirlerini sıkılaştırma kararı iki ülke arasında gerilime neden olmuştu. Japonya, kararın gerekçesini "güvenlik" olarak açıklamıştı. Güney Kore ise uygulamanın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal ettiğini iddia ederek, konuyu DTÖ gündemine taşımıştı. İki ülke arasında gerilen ilişkiler Güney Kore'nin Japonya'yı tarihi ihtilafları başka alanlara taşımakla suçlayıp, ekonomik yaptırımların politik olduğu imasında bulunmasına neden olmuştu. Güney Kore, ayrıca iki ülke arasında istihbarat paylaşımına olanak tanıyan ve 23 Kasım'da süresi dolan Askeri Bilgilerin Genel Güvenliği Anlaşması'nı (GSOMIA) yenilememe kararı almıştı. Karardan üzüntü duyulduğunu açıklayan ABD'nin iki ülke arasında arabulucu olması gündeme gelmişti.

İlişkilerde şartlı yumuşama

Güney Kore, daha sonra iki ülke diyaloğa devam ettiği sürece DTÖ bünyesindeki Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması'na başvuru sürecinin durdurulacağını açıklamış, GSOMIA'yı yenilemeye dair ise "şartlı evet" kararı verilmişti. Güney Kore'nin GSOMIA'yı istediği zaman sonlandırma hakkına sahip olduğu hatırlatılırken, bundan sonraki süreçte Japonya'nın ihracat kontrolleri ve Seul'ü güvenilir ticaret ortakları listesinden çıkarma konularındaki tutumunun belirleyici olacağı kaydedilmişti.

ABD memnuniyetle karşıladı

Güney Kore'nin anlaşmayı sürdürme kararı ABD tarafından da memnuniyetle karşılanmış, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Karar, benzer düşüncedeki müttefiklerin karşılıklı anlaşmazlıkların detaylı bir biçimde ele alabileceğine dair pozitif bir mesaj veriyor. Güney Kore ve Japonya'yı tarihsel sorunlara kalıcı bir çözüm bulmak için samimi tartışmalara devam etme konusunda destekliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. Ayrıca, Washington'un savunma ve güvenlik meselelerinin diğer meselelerden ayrı tutulması gerektiğine şiddetle inandığı vurgulanmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Haber
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi Haber
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi Haber
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Kocasını zehirlediği iddia edilen kadın, bir yıl sonra tutuklandı
Kocasını zehirlediği iddia edilen kadın, bir yıl sonra tutuklandı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı
Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Çin, koronavirüse karşı 'yüzde 99 etkili olacak' aşı geliştirdi
Çin, koronavirüse karşı "yüzde 99 etkili olacak" aşı geliştirdi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Ali Babacan Fahrettin Koca Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Haldun Dormen Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Şehit Antalya Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: Güney Kore'den Japonya'ya "ticarette tutumunu netleştir" çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 09:18:33. #1.14#
title