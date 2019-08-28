Güney Kore'den Japonya'ya "ticaret listesi" tepkisi

28.08.2019 12:12

Seul yönetimi tarafından, Japonya'nın Güney Kore'yi "imtiyazlı ticari ortaklar listesi"nden çıkarması protesto edildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Ço Sei-young, Japonya'nın Seul Büyükelçisi Yasumasa Nagamine'yi bakanlığa çağırarak, Tokyo yönetiminin bugün itibarıyla yürürlüğe koyduğu kararı protesto etti.

Bakanlık Sözcüsü Kim In-çul, yaptığı açıklamada, "Bakan Yardımcısı Ço, hükümetimizin kararın iptal edilmesi ve soruna ortak çabayla diplomatik çözüm bulunması için yaptığı ısrarlı çağrılara rağmen Japonya'nın tedbiri uygulaması karşısındaki kaygılarımızı Büyükelçi'ye iletti." ifadesini kullandı.

Kararın, Güney Kore ile Japonya arasındaki uzun süredir devam eden dostane ilişkileri ve iş birliği bağlarını temelinden sarstığını vurgulayan Kim, şunları söyledi:

"Japonya'nın kararı, dış ticaret yönetiminin ve operasyonlarının gözden geçirilmesi sonucu alınmış bir tedbir değil, Güney Kore mahkemelerinin 2. Dünya Savaşı'nda Japon şirketlerinin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misillemedir. Ülkemizin imtiyazlı ticari ortaklar listesinden çıkarılmasını güçlü şekilde protesto ediyor ve tedbirin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz."

Güney Kore ile Japonya arasındaki dış ticaret tartışması

Japonya, Güney Kore'nin ihracatında önemli yer tutan ekran ve yarı iletkenlerin yapımında kullanılan üç kimyasal maddenin satışını, bireysel izne bağlı hale getirmişti.

Güney Koreli yetkililer, kısıtlamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek, Japonya'yı Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayet edeceklerini açıklamıştı.

Seul yönetimi, söz konusu kararı, Güney Kore'de mahkemelerin, Japonya'nın Kore Yarımadası'nda 1910-1945'te sömürge yönetimi altında Japon şirketlerinin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olarak görmüştü.

Japon tarafı ise kararın, ithal ürünlerdeki denetim eksiklikleri ve ulusal güvenlik riskleri nedeniyle alındığını belirtmiş, uluslararası hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Japonya bunun ardından, 2 Ağustos'ta Bakanlar Kurulunda aldığı kararla, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler listesinden çıkardığını açıklamış, kararın 28 Ağustos'ta yürürlüğe girmesini kararlaştırmıştı.

Seul yönetimi, bunun üzerine, geçen hafta Japonya ile Ekim 2016'da imzaladığı ve iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan anlaşmayı, tek taraflı feshettiğini açıklamıştı.

İki ülke, önceden de birbirlerini, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına aykırı olarak, Kuzey Kore'ye bazı stratejik maddeleri yasa dışı şekilde ulaştırmakla itham etmişti.

Kaynak: AA