Güney Kore'den Japonya'ya ihracat tedbiri eleştirisi

Güney Kore, Dünya Ticaret Örgütü toplantısında Japonya'nın bazı ileri teknoloji ürünleri için uyguladığı sıkı ihracat tedbirlerini eleştirdi.

Japonya ve Güney Kore temsilcileri, Salı günü Cenevre'deki Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yönetim kurulu toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, Japonya'nın Güney Kore'ye yönelik, ileri teknoloji ürünleri içeren sıkı ihracat tedbirleri kararı gündeme geldi.

Toplantıya Güney Kore adına katılan Güney Kore Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Paik Ji-ah, ülkesine yapılan ihracatın daha sıkı bir sınırlamaya tabi tutulmasının DTÖ kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Japonya'nın geçtiğimiz ay Osaka'da gerçekleştirilen G20 zirvesinde serbest ticaretin önemini vurguladığı düşünüldüğünde, ihracat sınırlamalarının Japonya'nın söylemleriyle çeliştiğini kaydeden Paik, sınırlamaların Güney Kore ve dünya ekonomisine zarar verdiğini ifade etti. Paik, Japonya'yı kararı iptal etmeye çağırdı.

Japonya DTÖ Temsilcisi Junichi Ihara ise Japonya'nın güvenlik nedeniyle ihracat kısıtlamalarını artırdığını ve DTÖ kurallarını ihlal etmediğini belirtti.

Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yon ise yaptığı açıklamada, Japonya'nın tutumu konusunda DTÖ'ye şikayette bulunulması gerektiğini söyledi. Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Japonya'nın kısıtlamalarının Güney Koreli şirketler üzerindeki etkisini en aza indirmenin yollarını aradıklarını söylerken, hükümetin konuyu DTÖ gündemine taşımaya hazırlandığını vurguladı.

Güvenlik endişesi

Japonya, geçen perşembe yüksek teknolojili bazı ürünlerin Güney Kore'ye ihracatında sıkı tedbirler alma kararı almış, gerekçe olarak ise 'ulusal güvenlik tedbirleri'ni göstermişti. Tokyo'dan yapılan açıklamada söz konusu ürünlerin Güney Kore'de askeri amaçlar için kullanılabileceği ihtimali vurgulanırken, Seul yönetimi kararı" DTÖ kurallarına aykırı" olarak nitelemişti. - TOKYO

Kaynak: İHA