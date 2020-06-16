Güney Kore'den, irtibat bürosunu havaya uçuran Kuzey Kore'ye "güçlü karşılık" uyarısı
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Güney Kore'den, irtibat bürosunu havaya uçuran Kuzey Kore'ye "güçlü karşılık" uyarısı

Güney Kore, Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçuran Kuzey Kore'ye durumu daha da kötüleştirmesi halinde güçlü bir karşılık verileceğini duyurdu.

Güney Kore'den, irtibat bürosunu havaya uçuran Kuzey Kore'ye
16.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:42

Güney Kore, Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçuran Kuzey Kore'ye durumu daha da kötüleştirmesi halinde güçlü bir karşılık verileceğini duyurdu.

Yonhap ajansının haberine göre, Devlet Başkanlığı Ulusal Güvenlik Ofisi Direktör Yardımcısı Kim You-geun, Kuzey Kore'nin irtibat bürosunu havaya uçurması üzerine, Devlet Başkanlığı Sarayı "Cheong Wa Dae"de (Mavi Ev) düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Kim, "Hükümet (Güney Kore), Kuzey Kore'nin Koreler arası bir irtibat bürosu binasını patlatmasını üzüntüyle karşılıyor. Kuzey Kore'yi, durumu daha da kötüye götürecek bir harekette bulunması durumunda buna güçlü bir karşılık vereceğimiz konusunda sert biçimde uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yok etmenin, Koreler arası ilişkilerin gelişmesi ve Kore Yarımadası'nda barışın sağlanmasını dileyenlerin beklentilerine ihanet eden bir davranış olacağını vurgulayan Kim, bu davranış nedeniyle meydana gelebilecek her şeyin sorumluluğunun tamamen Kuzey Kore tarafında olduğunu açıkça belirttiklerini söyledi.

"Dehşetli bir patlamayla feci şekilde yıkıldı

Kuzey Kore, Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçurduğunu doğruladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde binanın, insanları alçaklığa zorlayan ve bu alçaklığa koruma sağlayanların işledikleri suçlara karşılık olarak imha edildiği belirtildi.

Ülkenin sınır kenti Kaesong'da bulunan binanın "dehşetli bir patlamayla feci şekilde yıkıldığı" bilgisi paylaşıldı.

Bazı uzmanlar, Kuzey Kore'nin, Seul yönetiminin ABD liderliğindeki yaptırımlar nedeniyle ortak ekonomik projeleri sürdürememesinden duyduğu hayal kırıklığını bu şekilde gösterdiğini ifade ediyor.

Broşür krizi

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" diyerek "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Diğer yandan, Kim Yo Jong, ordunun, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini belirterek Seul yönetimini askeri harekat ile tehdit etmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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