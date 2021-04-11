Güney Kore'den İran'a 44 yıl sonra ilk ziyaret
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Güney Kore'den İran'a 44 yıl sonra ilk ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Güney Kore'den İran'a 44 yıl sonra ilk ziyaret

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, İran'ın çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle el koyduğu Güney Kore bandıralı petrol tankerini serbest bırakmasının ardından İran'da resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeden ayrıldı.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, İran'ın çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle el koyduğu Güney Kore bandıralı petrol tankerini serbest bırakmasının ardından İran'da resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeden ayrıldı.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, İran'a gitmek üzere başkent Seul'den ayrıldı. Güney Kore'den İran'a yönelik ziyaret kararı, İran'ın Güney Kore bandıralı petrol tankeri Hankuk Chemi'ye, çevre kirliliğine neden olduğu iddiasıyla el koyması ve geçtiğimiz günlerde serbest bırakmasının ardından geldi. Güney Kore Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Sye-kyun'a 13 yetkilinin eşlik edeceği, ziyaretin 13 Nisan'a kadar süreceği ifade edildi. Öte yandan, ziyaretin bir Güney Kore Başbakanının İran'a 44 yıl sonra ilk ziyareti olacağı bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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