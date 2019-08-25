Güney Kore'den ihtilaflı adalarda savunma tatbikatı

25.08.2019 15:30

Güney Kore ordusunun, Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) ihtilaflı adalarda 2 günlük tatbikat başlattığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, ordudan yapılan açıklamaya göre donanma, hava ve kara kuvvetleri, söz konusu adalarda 2 gün sürecek askeri tatbikata başladı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ko Min-jung, tatbikatın ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için yapıldığını söyledi.

Tatbikatın, rutin olduğunu kaydeden Ko, basından olaya "siyasi" anlam yüklememesini talep etti.

Japonya'dan protesto

Kyodo'nun haberine göre Japonya, söz konusu adalarda tatbikat düzenlemesini protesto etti.

Seul'e protesto notası çeken Tokyo yönetimi, adalarını "kendi toprak parçası" saydığını belirterek, derin bir esefle karşıladığı tatbikatın bir an önce sonlandırılmasını istedi.

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdıkları takımadalar, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Japonya, Güney Kore'nin kontrolündeki ada grubunda 11 yıldır hak iddia ediyor.

Kaynak: AA