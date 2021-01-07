Güney Kore'den heyet, alıkonulan tankerle ilgili görüşmek için İran'a gitti
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Güney Kore'den heyet, alıkonulan tankerle ilgili görüşmek için İran'a gitti

07.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:52
Güney Kore'den heyet, alıkonulan tankerle ilgili görüşmek için İran'a gitti

Güney Kore'den bir heyet, alıkonulan tanker konusunda müzakerelerde bulunmak üzere İran'a hareket etti.

Güney Kore'den bir heyet, alıkonulan tanker konusunda müzakerelerde bulunmak üzere İran'a hareket etti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore hükümetinden heyete başkanlık eden Dışişleri Bakanlığı Afrika ve Orta Doğu Dairesi Genel Müdürü Koh Kyung-sok, başkent Seul'deki Incheon Uluslararası Havalimanı'nda yola çıkmadan önce yapacağı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

İran Dışişleri Bakanlığında mevkidaşıyla görüşmeyi planladığını aktaran Koh, söz konusu tankerin geri alınmasına yardımcı olması durumunda başka yetkililerle de görüşeceğini kaydetti.

İran, MT Hankuk Chemi'yi alıkoyulduğunu duyurmuştu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4 Ocak'ta Basra Körfezi'nde Güney Kore bandıralı petrol tankeri MT Hankuk Chemi'yi alıkoyduğunu açıklamıştı.

Güney Kore hükümeti ise "petrol tankerinin bırakılması" çağrısında bulunmuştu.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Basra Körfezi'nde petrol kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle alıkoydukları tankerin, olaydan önce bu konuda uyarıldığını açıklamıştı.

Rebii, Güney Kore hükümetinin ülkede bulunan, İran'a ait varlıkları ABD yaptırımları nedeniyle Tahran'ın kullanımına açmamasına değinerek, "Eğer gerçekten rehin alma durumu varsa bunu yapan, asılsız gerekçelerle 7 milyar dolardan fazla paramızı rehin alan Güney Kore hükümetidir." ifadesini kullanmıştı.

Tankerde, 5'i Güney Koreli, 11'i Myanmarlı, 2'si Endonezyalı ve 2'si Vietnamlı olmak üzere 20 kişilik mürettebat bulunuyor.

İran, Güney Kore ve çeşitli ülkelerde bulunan mali varlığını ABD yaptırımları nedeniyle bloke edilmesinden dolayı kullanamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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