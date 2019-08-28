Güney Kore'den gelen turizm elçileri Osmaneli'nde

28.08.2019 12:32

Güney Kore'den gelen turizm elçileri Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi mekanları ziyaret etti.



Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Güney Kore'den gelen turizm elçilerini ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, konuklarına ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyaretleri sonrasında bir açıklama yapan Şahin, "Osmaneli turizmde yükselen değer olurken Osmaneli Belediyesi her gün yeni işbirlikleri ile potansiyel müşteri gruplarına ulaşmaya çalışıyor. Güney Kore'de gerçekleştirilen ziyaretlerin sonucu ilçemizde ağırladığımız Güney Koreli kardeşlerimizin işbirliği ile önümüzdeki günlerde ilçemize yoğun ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Güney Kore'den ilçemize gelen kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA