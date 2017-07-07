Güney Kore'den Festival Daveti

Güney Kore Andong Belediyesi Meclis Başkanı Kim Sung Jin, Uluslararası Mask Dans Festivali Direktörü An Yun Hyo ve beraberindeki heyet, Heykel'deki tarihi binada Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık'ın ziyaret etti. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması için Bursa'ya geldiklerini belirten Meclis Başkanı Kim Sung Jin, Bursa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kendi şehirlerinin de Bursa gibi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını hatırlatan Jin, Andong'da 28 Eylül – 8 Ekim tarihleri arasında yapılacak Uluslararası Mask Dans Festivali'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni de görmek istediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık da dost ve kardeş ülke Güney Kore'den gelen heyeti Bursa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını vurguladı. Güney Kore'nin her zaman Türkiye için farklı bir ülke olduğunu, Türk halkının da Güney Kore'ye karşı büyük bir sevgi beslediğini ifade eden Karlık, bu yıl 31'incisi düzenlenen Altın Karagöz Dans Yarışması'nın dünyaya barış ve dostluk mesajları vermek için düzenlendiğini kaydetti.

Karlık, ziyaretin anısına Güney Kore Andong Belediyesi Meclis Başkanı Kim Sung Jin'e İznik çinisinden yapılan Yeşil Türbe maketi hediye etti.

