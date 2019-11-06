Güney Kore'den blok zincir projelerine 2020 desteği

06.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:35

Güney Kore İnternet Güvenliği Ajansı (KISA), blok zincirle ilgili projelere 2020 yılında 9 milyon dolarlık fon desteği verecek. Bilim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı'na bağlı ajansın yaptığı duyuruda, gelecek yıl fon desteği sağlanacak 10 projenin seçileceği ve bunlardan bir veya ikisinin de birkaç yıl sürecek mali desteğe hak kazanacağı açıklandı.

Her proje için 1.2 milyon dolarlık destek üst sınırı belirlenen fonlama programına hem kamu sektörü hem de özel sektörden girişimciler, blok zincir çalışmalarıyla başvurabiliyor.

Bununla birlikte, bu yıl ajans tarafından blok zincir tabanlı girişimcilik projelerine 11.4 milyon dolarlık destek (6 milyon doları doğrudan, 5.4 milyon doları dolaylı olarak) verilmişti. 2020 yılı için verilecek 9 milyon dolarlık fon desteği bu rakamın altında kalsa da proje sayısı 10'a indirildiğinden proje başına düşen ortalama fon miktarı hemen hemen aynı kalacak.

Yerli kripto para borsası Koineks'in CEO'su Faruk Fatih Özer, Güney Kore'nin sunduğu fon desteğinin görmezden gelinemeyeceğini belirtti. Özer düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Her ne kadar KISA, kripto para birimlerinin kullanıldığı projeleri ve kripto para borsalarını destek programının dışında bıraksa da büyük finans kurumlarının takip ettiği token içermesi muhtemel projelere kapıyı kapatmıyor. Blok zincir teknolojisinin girişimcilikle buluştuğu her proje, uluslararası çapta büyük değişimlerin önünü açacaktır."

Bu yıl desteklenen projeleri değerlendiren Koineks CEO'su, özellikle Hyundai Autoever ikinci el araba platformu ile büyük çaplı telefon şirketlerinin desteğini alan blok zincir tabanlı kimlik güvenliği girişimine dikkat çekti. Özer, blok zincir teknolojisinin beraberinde büyük bir dönüşüm getireceğini ve bunu günlük hayatımızdan iş yaşamına dek, her noktada yaşayacağımızı öne sürdü.

Bu yıl, KISA'dan destek almayı başaran blok zincir projelerinin çeşitliliği ön plana çıktı. Ulusal Arşiv için kayıt yönetim sistemi, tıbbi bilginin paylaşımına yönelik ağ çalışması, gıda güvenliği sistemi, elektrikli araç şarj kayıt sistemi ve karbon emisyonu kayıt sistemi gibi projeler; blok zincirin giderek daha fazla alanda uygulandığını gösterdi.

Kaynak: DHA

- İstanbul