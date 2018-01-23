Güney Kore'den Bir Ekip Kuzey Kore'yi Ziyaret Edecek

Güney Kore'den 12 üyeli bir delege, PyenogChang Kış Olimpiyatları'nda ortak kültür ve spor etkinliklerinin yapılacağı merkezi ziyaret etmek için Kuzey Kore'ye gidiyor.

Sanat topluluğunun etkinliklerinin muhtemel yerini incelemek için Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye yapacağı üç günlük ziyaret zamanının yaklaştığına dikkat çekildi. Güney Kore delegasyonuna, Birleşim Bakanlığı'na bağlı İki Kore Arası Değişim ve işbirliğinin Genel Müdürü Lee Joo-tae'nın başkanlık edeceği belirtildi. Güney Kore ekibi, Kuzey Kore'nin doğusunda bulunan Kumgansan Bölgesi ve Masikryogn Kayak Merkezi'ne üç günlük bir ziyaret gerçekleştirecek.

Güney Kore ekibinin, Kuzey Kore'ye Ekim 2015'den beri kullanılmayan doğu bölgesindeki kara sınır kapasından gireceği kaydedildi. Bu sınır kapısı, 1950-53 yılları arkasında Kore savaşında parçalanmış aileleri birleştirmek için kullanılmıştı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un PyeongChang Olimpiyatlarına bir delege göndermeyi umduğunu belirttiği yılbaşı konuşmasından sonra, iki Kore derhal Kuzey Kore'nin olimpiyatlarda yer alması için bir seri görüşme tertip etmişti. - SEUL