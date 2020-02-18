Güney Kore'deki zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

18.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:20

Güney Kore'nin Kuzey Jeolla bölgesinde Suncheon-Wanju otoyolundaki tünelde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e çıktığı bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, aralarında nitrik asit taşıyan bir tırın olduğu 30 civarında aracın karıştığı kazada, arama ekipleri iki kişinin daha cesedine ulaştı.

Dün yaşanan kazada, nitrik asit taşıyan bir tır, tünel içinde daha önce zincirleme kaza yapmış bir grup araca çarpmıştı. Kazanın ardından çevreye yayılan tırın tankerindeki nitrik asit, arkadan gelen yeni araçların tıra çarpmasıyla alev almıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölmüş, 43 kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından tünelde çıkan yangın nedeniyle güvenlik kameraları tahrip olurken, bölgeyi kaplayan duman kurtarma faaliyetlerini zorlaştırmıştı.

Kaynak: AA