Güney Kore'deki sel felaketinde ölü sayısı 13'e yükseldi Güney Kore'de 3 gündür etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Güney Kore'de 3 gündür etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Güney Kore'nin merkezindeki bölgelerde cumartesi günü başlayan şiddetli yağışlar devam ediyor. Ülkede toprak kaymaları ve sellerde 13 kişi hayatını kaybetti, bin kişi ise evsiz kaldı. Ölümlerin ve maddi hasarın büyük bir bölü başkent Seul ve çevresi ile Chungcheong bölgesinde bildirildi. Ülkedeki afet yetkilileri, 5 bin 751 hektarlık tarım arazisinin, Seul'daki önemli otoyollar ve köprülerin sular altında kaldığını açıkladı.

Güney Kore resmi haber ajansında yer alan bilgilere göre Seul'un merkezindeki Han Nehri boyunca sular altında kalan yol ve köprülerin çoğunun zarar gördüğü öğrenildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, muson yağmurları ve aynı zamanda korona virüs salgınıyla mücadele eden halk için endişelendiğini söyledi. Moon, "Önleyici kontroller, ihtiyati önlem ve tedbir alma çağrısında bulundum" dedi.

Öte yandan komşu ülke Kuzey Kore'de devlet medyası, bazı bölgelerde şiddetli yağış meydana geldiğini belirterek olası sel baskını konusunda uyardı. - SEUL

Kaynak: İHA