Güney Kore'deki bir şantiyede yangın : 25 ölü, 7 yaralı Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki bir antrepo şantiyesinde çıkan yangın sonucu 25 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki bir antrepo şantiyesinde çıkan yangın sonucu 25 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.Yangının söndürme çalışmalarının hala devam ettiği belirtildi.

Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki bir lojistik deposunun şantiyesinde yerel saatle 13.30'da üretan adlı kimyasal bir maddenin patlaması sonucu çıkan yangında 25 işçinin hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.Patlama nedeniyle alevler gökyüzünü kapladı. Patlamanın ardından çıkan yangında, 25 işçinin hayatını kaybettiğini, en az 7 işçinin yaralandığını aktaran yetkiler, yangının hızla yayıldığı için işçilerin kaçamadıklarını düşündüklerini ifade etti.

GÜNEY KORE LİDERİ: SON İŞÇİ KURTARILANA KADAR MÜCADELE EDİLECEK

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in son personel kurtarılana kadar tüm çabanın gösterilmesi için talimat verirken "Ölü ve yaralı insanların durumu ailelerine olabildiğince çabuk açıklamak ve mağdurları desteklemek için her türlü çabayı göstermek istiyorum" açıklamalarını yaptı.

Kaynak: DHA