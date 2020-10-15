Güney Kore'de Yüksek Mahkeme eski Başkanlık Müsteşarı'nın hapis cezasını onadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güney Kore'de Yüksek Mahkeme eski Başkanlık Müsteşarı'nın hapis cezasını onadı

15.10.2020 12:55 | Son Güncelleme: 15.10.2020 12:55
Güney Kore'de Yüksek Mahkeme eski Başkanlık Müsteşarı'nın hapis cezasını onadı

Güney Kore'de Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanlığı Müsteşarı Kim Ki-çun'a iş dünyasını temsil eden lobi grubunu, muhafazakar siyasi gruplara bağış yapmaya zorlamak suçlamasıyla verilen hapis cezasını onadı.

Güney Kore'de Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanlığı Müsteşarı Kim Ki-çun'a iş dünyasını temsil eden lobi grubunu, muhafazakar siyasi gruplara bağış yapmaya zorlamak suçlamasıyla verilen hapis cezasını onadı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Yüksek Mahkeme, Kim hakkında 2013-2015 yılları arasında eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin başkanlık müsteşarı olarak görev yaptığı dönemde Kore Sanayi Federasyonu üyesi iş adamlarını, yönetime yakın 21 dernek ve siyasi organizasyona toplam 2,4 milyar won (2,1 milyon dolar) bağış yapmaları için zorladığı gerekçesiyle verilen 1 yıl hapis hükmünü onayladı.

Eski müsteşar daha önce Park yönetimine muhalif sanatçıları kara listeye alarak devlet fonlarından yaralanmalarını önlediği suçlamasıyla açılan ayrı bir davada bir yıldan fazla hapis yattığından cezaevine konulmayacak.

Kim'in müsteşarlığını yaptığı eski Devlet Başkanı Park, yakın dostu ve danışmanı Çoi Sun-sil'in merkezinde olduğu siyasi nüfuz skandalı nedeniyle 2016'da görevinden azledilmiş, 2018'de Çoi adına kayıtlı hayır kuruluşları aracılığıyla aralarında Samsung'un varisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong'un da olduğu iş adamlarından rüşvet aldığı gerekçesiyle 25 yıl hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş İlham Aliyev Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Cansu Dere Yasmin Erbil Merve Boluğur
Spor Samatta Can Bartu Mert Günok Şenol Güneş Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Ekim Milli Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güney Kore'de Yüksek Mahkeme eski Başkanlık Müsteşarı'nın hapis cezasını onadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 12:58:28. #1.15#
title