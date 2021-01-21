Güney Kore'de yolsuzlukla mücadele ofisi kuruldu
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Güney Kore'de yolsuzlukla mücadele ofisi kuruldu

21.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:51
Güney Kore'de yolsuzlukla mücadele ofisi kuruldu

Güney Kore'de üst düzey yetkililerden yolsuzluğa karışanları hedef alacak yolsuzlukla mücadele ofisi kuruldu.

Güney Kore'de üst düzey yetkililerden yolsuzluğa karışanları hedef alacak yolsuzlukla mücadele ofisi kuruldu.

Yonhap ajansının haberine göre, Devlet Başkanı Moon Jae-in, eski Yargıç Kim Jin-wook'u Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin (CIO) kurulması için görevlendirdi.

Güney Kore'de Meclisin, 54 yaşındaki Kim'in atamasını onaylamasının ardından kadrosu 25 savcı ve 40 soruşturma görevlisinden oluşan CIO kuruldu.

Aralarında devlet başkanı, milletvekilleri, savcılar ve bu kişilerin aileleri dahil olmak üzere eski ve mevcut kamu yetkililerine yönelik yolsuzluk soruşturması yürütme yetkisi bulunan CIO, yolsuzluğa karışmaları durumunda baş yargıç, başsavcı, üst düzey emniyet ve askeri yetkililere dava da açabilecek.

CIO'nun kuruluşu, Devlet Başkanı Moon'un göreve gelmeden önce açıkladığı vaatleri arasında bulunuyordu.

Moon, Mayıs 2017'deki bir konuşmasında CIO'yu "siyasilerden tamamen bağımsız" bir kurum olarak kuracağını belirtmişti.

Güney Kore'de halihazırda eski devlet başkanları Park Guen-hye ve Lee Myung-bak yolsuzluk suçları nedeniyle hapis yatıyor.

Moon, 18 Ocak'ta Park ve Lee'nin özel af çıkarılmasına ilişkin "Şu an af hakkında konuşmak için doğru bir zaman değil. Lee ve Park'a özel af çıkarma hareketi halkın sağduyusu tarafından kabul edilmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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