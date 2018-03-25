Güney Kore'de Yolcu Gemisi Kayalıklara Oturdu
Güney Kore'de, içinde 192 kişi bulunan bir yolcu gemisinin ülkenin güneybatı sularında kayalıklara çarptığı bildirildi.
Güney Kore'de, içinde 192 kişi bulunan bir yolcu gemisinin ülkenin güneybatı sularında kayalıklara çarptığı bildirildi.
Yonhap ajansının Sahil Güvenlik ekiplerine dayandırdığı habere göre, 187 yolcusu ve 5 kişilik mürettebatı bulunan gemi, başkent Seul'un yaklaşık 400 kilometre güneyinde yer alan Shinan bölgesi yakınlarındaki sularda kayalıklara oturdu.
Yolcu gemisinin, bir balıkçı teknesine çarpmaktan kaçınırken kayalıklara çarptığı belirtildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hafif yaralandığı ifade edildi.
Güney Kore Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, acil durum merkezinin kazayla ilgili harekete geçtiği belirtilerek gemideki 192 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.