Güney Kore'de yoğurtlu içeceğin Kovid-19'a karşı etkili olduğu iddiası istifa getirdi
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Güney Kore'de yoğurtlu içeceğin Kovid-19'a karşı etkili olduğu iddiası istifa getirdi

Güney Kore'de yoğurtlu içeceğin Kovid-19'a karşı etkili olduğu iddiası istifa getirdi
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Güney Kore'nin en büyük süt ürünleri şirketlerinden Namyang'ın Başkanı Hong Won-sik, şirketinin yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önleyebileceğini iddia ederek yoğurtlu içecekleri hakkında yanlış anlaşılmaya neden olduğu için istifa etti.

Güney Kore'nin en büyük süt ürünleri şirketlerinden Namyang'ın Başkanı Hong Won-sik, şirketinin yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önleyebileceğini iddia ederek yoğurtlu içecekleri hakkında yanlış anlaşılmaya neden olduğu için istifa etti.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Namyang Süt Ürünleri Şirketinin Başkanı Hong, yoğurtlu içeceklerinin Kovid-19'la mücadelede etkili olduğu iddiasıyla ilgili soruşturma başlatılmasının ardından şirketinin Seul'deki genel merkezinin önünde açıklamalarda bulundu.

Şirketinin Kovid-19'u önleyebileceğini öne sürerek popüler yoğurtlu içeceği hakkında yanlış anlaşılmaya neden olduğu için özür dileyerek görevinden istifa ettiğini belirten Hong, tüm sorumluluğu üstlenerek başkanlıktan çekildiğini bildirdi.

Namyang'ın araştırma biriminden bir yetkili, geçen ay bir sempozyumda yaptığı konuşmada, yoğurtlu içecek Bulgaris'in Kovid-19 enfeksiyonu riskini azaltmada çok etkili olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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