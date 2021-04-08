Güney Kore'de yerel ara seçimler yapıldı
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Güney Kore'de yerel ara seçimler yapıldı

Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Güney Kore'de yerel ara seçimler yapıldı

Güney Kore'de yapılan yerel ara seçimlerde muhalefetteki Halk Gücü Partisi, iki büyük şehir Seul ve Busan'da zafer kazandı.

Güney Kore'de yapılan yerel ara seçimlerde muhalefetteki Halk Gücü Partisi, iki büyük şehir Seul ve Busan'da zafer kazandı.

Ulusal Seçim Komisyonu, son oy sayımına göre, başkent Seul'de Halk Gücü Partisinin belediye başkanı adayı Oh Se-hoon'un oyların yüzde 57,5'ini aldığını açıkladı.

Seul'de iktidardaki Demokratik Partinin adayı Park Young-sun ise oyların yüzde 39,2'sini kazandı.

Güney Kore'nin ikinci en büyük şehri Busan'da da Halk Gücü Partisinin adayı Park Jeong-joon yüzde 63 oyla belediye başkanı seçildi. Demokrat Partinin adayı Kim Young-choon ise oyların yüzde 34'ünü aldı.

Halk Gücü Partisi lideri Kim Chong-in, belediye başkanı adaylarının iki büyük şehirde seçimi büyük farkla kazandığını açıklayarak seçmenin (Güney Kore Devlet Başkanı) Moon hükümetine duyduğu öfkeyi sandığa yansıttığını dile getirdi.

Yerel ara seçimlerin, Güney Kore'de gelecek yıl yapılacak devlet başkanı seçiminden önce kamuoyunun hassasiyetini yansıtan önemli bir sınav niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Son aylarda Moon Jae-in yönetimine, konut fiyatlarındaki artış, kamu görevlilerinin adının karıştığı gayrimenkul spekülasyonu iddiaları ve hatalı görülen diğer siyasi adımlar nedeniyle kamuoyu desteğinin azaldığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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