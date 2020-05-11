Güney Kore'de yeni Kovid-19 vakalarında artış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güney Kore'de yeni Kovid-19 vakalarında artış

Güney Kore'de yeni Kovid-19 vakalarında artış
11.05.2020 09:02 | Son Güncelleme: 11.05.2020 09:02

Güney Kore'de 9 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışı görüldü.

Güney Kore'de 9 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışı görüldü.

Yonhap ajansının haberine göre, ülkede son 24 saatte 35 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, toplam vaka sayısı 10 bin 909'a yükseldi.

Bu, 9 Nisan'dan beri ülkede görülen en yüksek günlük vaka artışı oldu.

Güney Kore'de bugüne kadar Kovid-19'dan toplam 256 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 632 kişi iyileşti.

Kovid-19 hastasının gittiği eğlence mekanlarıyla bağlantılı vaka sayısında artış

Sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi geçen hafta pozitif çıkan 29 yaşındaki bir kişinin, ay başında başkent Seul'un Itaewon bölgesinde gittiği gece kulüpleri ve barlarla bağlantılı vaka sayısının 79'a yükseldiğini açıkladı.

Yetkililer, 24 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında Itaewon'daki gece kulüplerine giden kişilerden, herhangi bir semptom göstermeseler dahi diğer kişilerle temastan kaçınmaları ve en yakın merkezde Kovid-19 testi yaptırmaları çağrısında bulundu.

Ülkede son 24 saatte görülen vakalardan 6'sının yurt dışı kaynaklı, 29'nun ise bu eğlence mekanlarına giden kişilerle bağlantılı olduğu kaydedildi.

Başkent Seul'de, ay başında 5 gece kulübü ile bara giden ve Kovid-19 testi çarşamba günü pozitif çıkan söz konusu kişiyle bağlantılı vaka sayılarının artması üzerine cumartesi günü kulüp ve bar gibi eğlence mekanlarının kapatılmasına karar verilmişti.

Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı, bu hastanın temas ettiği kişilerin izinin sürüldüğünü ve gelecek günlerde enfekte kişi sayısının artabileceğini söylemişti.

Hastanın, 1 Mayıs'ta gittiği gece kulüplerini yaklaşık 1500 kişinin ziyaret ettiği belirtilmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, dün basına yaptığı açıklamada, artan vakalar karşısında halka paniğe kapılmamaları çağrısında bulunarak, "Korkuya mahal yok. Eğer gardımızı düşürmezsek, salgın önleme ve karantina sistemimiz virüsün yayılmasını tamamen kontrol edebilir ve yönetebilir." demişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var Haber
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı Haber
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı Haber
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı Haber
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor
Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor
TFF Sağlık Kurulu, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını açıkladı
TFF Sağlık Kurulu, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün tamamını açıkladı
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler yapılıyor
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren'den kulüplere koronavirüs uyarısı: Geç kalmayalım kaygısıyla hatalı işler...
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit...
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı
70 yaşındaki adam, yalnız oturduğu dairede ölü bulundu
70 yaşındaki adam, yalnız oturduğu dairede ölü bulundu
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri 'yüksek riskli bölge' ilan edildi
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
Vatandaşlar altın arar gibi kilosu 200 lira olan 'domalan' mantarı arıyor
Vatandaşlar altın arar gibi kilosu 200 lira olan "domalan" mantarı arıyor
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlarda 'Hasta olmaktan asla kurtulamayacağım' düşüncesi başladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlarda "Hasta olmaktan asla kurtulamayacağım" düşüncesi başladı
AK Parti, Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesini ziyaret etti
AK Parti, Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesini ziyaret etti
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz...
Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı
Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Hüseyin İnan Deniz Gezmiş Berat Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Ankara Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Güney Kore'de yeni Kovid-19 vakalarında artış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 09:08:12. #1.14#
title