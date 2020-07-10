Güney Kore'de yedi katlı hastanede yangın: 3 ölü, 27 yaralı Güney Kore'nin Goheung ilçesinde yer alan bir hastanede çıkan yangın sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Güney Kore'nin Goheung ilçesinde yer alan bir hastanede çıkan yangın sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün 473 kilometre güneyindeki Goheung ilçesinde bulunan 7 katlı bir hastanede yangın çıktı. İhbar üzerine hastaneye itfaiye ekibi sevk edildi. Yetkililer, çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 27 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yaralıların bir kısmı yakındaki hastanelere gönderilirken, durumu kritik olanlar ise Gwangju kentindeki bir hastaneye sevk edildi. Hastanede bulunan 20 kişi kendi çabalarıyla kaçarak kurtulurken, üst katlara kaçmak zorunda kalanların itfaiye ekibi tarafından kurtarıldığı aktarıldı. Jeolla Bölgesi İtfaiye Şefi Ma Jae-yhun, yangının elektriksel bir sorundan kaynaklandığını belirtti. Yangın sırasında hastanede toplam 86 kişinin bulunduğu ifade edildi. - SEUL

Kaynak: İHA