Güney Kore'de Yangın Faciası
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Güney Kore'de Yangın Faciası

Güney Kore'nin Miryang kentinde, bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre, en az 33 kişi öldü, 10'u ağır 45 kişi de yaralandı.

Güney Kore'de Yangın Faciası

DHA - Güney Kore'nin Miryang kentinde, bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre, en az 33 kişi öldü, 10'u ağır 45 kişi de yaralandı. Yetkililer, çoğunlukla bakıma muhtaç yaşlı kimselerin kaldığı Sejong Hastanesi'nde çıkan yangının acil servis bölümünde başlayarak binayı sardığını ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını açıkladı.

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