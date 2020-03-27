Güney Kore'de yaklaşık 6 bin ibadethane, Kovid-19 tedbirlerini ihlal etti Güney Kore'de yaklaşık 6 bin ibadethane, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal etti.

Güney Kore'de yaklaşık 6 bin ibadethane, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal etti. Yonhap Ajansındaki haberde, yetkililerin, geçen hafta ülke genelinde 44 bin 296 dini tesisi denetlediği belirtildi. Yaklaşık 6 bin ibadethanenin Sağlık Bakanlığınca alınan Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiğinin belirlendiği bildirilen haberde, ibadethanelere gelenlerin vücut sıcaklığının ölçülmediği, dini tesislerde 2 metre kuralına dikkat edilmediği kaydedildi. Haberde, yetkililerin, tedbirleri ihlal eden ibadethanelerle ilgili işlem yaptığı ve bunlara 2 bin 477 dolara kadar ceza uygulanabileceği ifade edildi. Güney Kore Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 9 bin 332 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle 139 kişi yaşamını yitirdi. Kaynak: AA