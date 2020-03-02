Güney Kore'de virüs bulaşan üyelerinin kimliklerini gizleyen tarikat liderine cinayet suçlaması

02.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:54

Güney Kore'de bulunan gizli bir tarikatın lideri ve yardımcıları Covid-19 virüs salgınına gerekli önlemleri almadıkları ve çok sayıda kişinin hastalanmasına sebebiyet verdikleri gerekçesi ile cinayetten yargılanacaklar.



Şinçeonji tarikatının kurucusu olan Lee Man-hee ve 11 yardımcısı virüsün cemaat toplantılarında bulaşmış olabileceği kişilerin kimliklerini gizli tutarak yetkililerden bilgi saklamak ve bu şekilde virüsün yayılmasına sebep olmakla suçlanıyor Euronews.com'da Görüntüle