Güney Kore'de virüs bulaşan üyelerinin kimliklerini gizleyen tarikat liderine cinayet suçlaması
Haberler » Dünya » Güney Kore'de virüs bulaşan üyelerinin kimliklerini gizleyen tarikat liderine cinayet suçlaması - Haberler

Güney Kore'de virüs bulaşan üyelerinin kimliklerini gizleyen tarikat liderine cinayet suçlaması

Güney Kore'de bulunan gizli bir tarikatın lideri ve yardımcıları Covid-19 virüs salgınına gerekli önlemleri almadıkları ve cemaatlerindeki isimleri yetkililerden gizleyerek çok sayıda kişinin hastalanmasına sebebiyet verdikleri gerekçesi ile cinayetten yargılanacaklar.

02.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:54
Güney Kore'de virüs bulaşan üyelerinin kimliklerini gizleyen tarikat liderine cinayet suçlaması

'de bulunan gizli bir tarikatın lideri ve yardımcıları Covid-19 virüs salgınına gerekli önlemleri almadıkları ve çok sayıda kişinin hastalanmasına sebebiyet verdikleri gerekçesi ile cinayetten yargılanacaklar.


Şinçeonji tarikatının kurucusu olan Lee Man-hee ve 11 yardımcısı virüsün cemaat toplantılarında bulaşmış olabileceği kişilerin kimliklerini gizli tutarak yetkililerden bilgi saklamak ve bu şekilde virüsün yayılmasına sebep olmakla suçlanıyor Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler