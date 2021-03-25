Güney Kore'de uygulanan plazma tedavisinin Kovid-19 mutasyonlarına karşı etkili olduğu belirtildi
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Güney Kore'de uygulanan plazma tedavisinin Kovid-19 mutasyonlarına karşı etkili olduğu belirtildi

Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Güney Kore'de uygulanan plazma tedavisinin Kovid-19 mutasyonlarına karşı etkili olduğu belirtildi

Güney Kore'de yetkililer, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkede uygulanan plazma tedavisinin virüsün mutasyonlarına karşı etkili olduğunu duyurdu.

Güney Kore'de yetkililer, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkede uygulanan plazma tedavisinin virüsün mutasyonlarına karşı etkili olduğunu duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamada, yerli plazma tedavisinin Kovid-19'un İngiltere ve Güney Afrika varyantları ile virüsün S, V, L, G, GH, GR ve GV türlerine karşı etkili olduğu duyuruldu.

Üçüncü aşama klinik denemeleri yapılan tedavinin acil durumda olan 42 Kovid-19 hastasında uygulandığı kaydedildi.

Plazma tedavisi kapsamında, daha önce Kovid-19 geçirip iyileşen kişilerde gelişen antikorlar, hastalara enjekte ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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