- Güney Kore'de sosyal mesafenin korunması için robot barista devrede - Güney Kore'de sosyal mesafenin korunması için robot barista devrede Güney Kore'nin Daejeon kentinde bir kafede müşterilerle sosyal mesafenin korunması amacıyla 7 dakikada 6 adet içecek hazırlayan robot barista kullanılıyor.

- Güney Kore'de sosyal mesafenin korunması için robot barista devrede

SEUL - Güney Kore'nin Daejeon kentinde bir kafede müşterilerle sosyal mesafenin korunması amacıyla 7 dakikada 6 adet içecek hazırlayan robot barista kullanılıyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Güney Kore'de sosyal mesafe kuralının korunması için yeni bir adım atıldı. Daejeon kentinde bir kafede müşteriler ile çalışanlar arasında sosyal mesafenin korunabilmesi için robot barista devreye girdi. Devlet tarafından işletilen bir bilim enstitüsü ile Vision Semicon adlı şirket tarafından geliştirilen sistemde müşterilere siparişler, beyaz bir kapsüldeki bilgisayarın içine yerleştirilen bir tepsi aracılığıyla servis ediliyor. Robot barista, "İşte kahveniz. Lütfen tadını çıkarın" ifadeleriyle siparişleri veriyor. 60 çeşit kahve hazırlayabilen robot barista, müşterilerin bulunduğu masalara da servis yapabiliyor. Robot barista, 6 içeceği 7 dakika gibi bir sürede servis edebiliyor.

Vision Semicon Araştırma Direktörü Lee Dong-bae, robotların insanların sosyal mesafeyi korumalarına yardımcı olabileceğini belirterek, "Sistemimiz siparişten teslimata kadar insanlar tarafından hiçbir müdahaleye ihtiyaç duyulmuyor. Robotların düzgün hareketlerini sağlamak için masalar seyrek biçimde konumlandırılıyor" dedi.

Korona virüs salgınının ardından yeni ekonomik fırsatların ortaya çıktığı bir dönemde geliştirilen robot baristanın diğer kafelerde de hizmet vermesi bekleniyor. Bilim enstitüsü ve Vision Semicon, robot baristaları bu yıl en az 30 kafeye tedarik etmeyi planlıyor.

Kaynak: İHA