Güney Kore'de son 3 günde yurt içi kaynaklı yeni Kovid-19 vakası görülmedi

Güney Kore'de son 3 günde tespit edilen tüm yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yurt dışından gelen ve virüsü orada kapmış kişiler olduğu bildirildi.

Güney Kore'de son 3 günde tespit edilen tüm yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yurt dışından gelen ve virüsü orada kapmış kişiler olduğu bildirildi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC), ülkede son 24 saatte iki vakanın tespit edildiğini ve bunların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğunu duyurdu.

Buna göre ülkede son 3 günde yurt içi kaynaklı yeni Kovid-19 vakası görülmedi.

KCDC, bugünkü iki vakanın son 2 ayın en düşük vaka sayısı olduğunu vurgularken, ülkedeki toplam vaka sayısı 10 bin 806'ya çıktı.

Yurt dışı kaynaklı vaka sayısının 1104'e ulaştığı Güney Kore'de bugün Kovid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, salgın nedeniyle 255 kişi yaşamını yitirirken, Kovid-19 görülen 9 bin 333 kişi iyileşti.

Düşük seviyede seyreden vaka ve ölü sayılarının ardından ülkede, koronavirüs kısıtlamaları esnetilmişti.

Okulların da gelecek haftadan itibaren kademeli olarak açılması planlanırken, uzmanlar, ikinci bir Kovid-19 dalgası uyarısında bulunuyor.

KCDC, önceki gün tespit edilen üç vakanın da yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA