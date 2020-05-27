Güney Kore'de son 24 saatte 40, Çin'de 1 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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Güney Kore'de son 24 saatte 40, Çin'de 1 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Son bir günde Uzak Doğu ülkesi Güney Kore'de 40, Çin'de ise 1 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Güney Kore'de son 24 saatte 40, Çin'de 1 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
27.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:49

Son bir günde Uzak Doğu ülkesi Güney Kore'de 40, Çin'de ise 1 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) ülkede son 24 saatte 40 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Bu, ülkede son 50 günde kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı oldu.

Öte yandan, günlük vaka sayısında görülen nispi artışa rağmen ülkede planlanan normale dönüş adımları uygulanmaya devam ediyor.

Öğrencilerin yüzde 47'si okula döndü

Hükümetin 6 Mayıs'ta duyurduğu "gündelik hayat içinde karantina" planı kapsamında okullarda aşamalı olarak yeniden yüz yüze eğitime başlanıyor.

Geçen hafta 440 bin lise son sınıf öğrencisi dersbaşı yaparken, bu hafta ana sınıfı, ilkokul birinci ve ikinci, ortaokul son ve lise ikinci sınıflardan 2 milyon 370 bin öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

Böylece toplam öğrenci nüfusunun yüzde 47'sini oluşturan 2 milyon 810 bin öğrenci yeniden okullarda derslere başlamış oldu.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'e coğrafi yakınlığı nedeniyle virüsün ilk yayıldığı ülkeler arasında olan Güney Kore, tekil vakaların temas geçmişlerinin izini sürerek önlemler alınması sayesinde salgını büyük ölçüde kontrol altına almayı başarmıştı.

Ancak 6 Mayıs'tan itibaren normalleşmeye geçişle eğlence mekanlarının yeniden açılmasının ardından Seul'deki gece kulüplerini ziyaret eden kişiler arasında Kovid-19 vakaları görülmüş, virüsün yayılma tehlikesi yeniden gündeme gelmişti.

KCDC verilerine göre, ülkede bugüne dek 11 bin 265 vaka görülürken, 269 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 295 kişi ise iyileşti.

- Çin'de 1 vaka görüldü

Öte yandan, yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte yalnızca 1 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, vakanın Şanghay şehrinde, yurt dışından gelen bir kişide görüldüğü kaydedildi.

Çin virüs testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" vakaları genel vaka sayısına eklemiyor.

Yeni vakayla ülkede bugüne kadar görülen vaka sayısı 82 bin 993'e çıkarken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti. 78 bin 280 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu, 79 hastanın ise tedavisi sürüyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya çapında vaka sayısı 5 milyon 700 bine yaklaşırken 350 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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