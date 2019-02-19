Güney Kore'de Saunada Yangın: 2 Ölü, 70 Yaralı
Güney Kore'nin Daegu şehrinde bir saunada çıkan yangında 2 kişi öldü, 70'den fazla kişi yaralandı.
Güney Kore'nin Daegu şehrinde bir saunada çıkan yangında 2 kişi öldü, 70'den fazla kişi yaralandı.
Yonhap ajansının haberine göre, itfaiye ekipleri, 7 katlı bir binanın dördüncü katındaki erkeklere ait saunada çıkan yangın nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 70'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.
Yangının 20 dakika içinde kontrol altına alındığını aktaran ekipler, yangın nedeniyle 3 kişide ağır yanıklar olduğu ve dumandan etkilenen çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.
Görgü tanıkları, yangının erkekler saunasının girişinde çıktığını söylerken, polis inceleme başlattı.
Kaynak: AA