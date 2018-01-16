Güney Kore'de Sanal Para Yasağına Karşı Dilekçe

Güney Kore'de hükümetin sanal para işlemleri konusundaki ağır düzenlemeleri nedeniyle en az 200 bin kişi, devlet başkanlığının web sayfasına çevrimiçi dilekçe gönderdi.

Güney Kore, hükümetinin sanal para işlemlerine ilişkin ağır düzenlemeleri halkın tepkisine neden oldu. Binlerce kişi, devlet başkanlığına online dilekçe gönderdi. Güney Kore hükümetinin "kripto paraya karşıtı tutumunu" değiştirmesini istenen çevrimiçi dilekçe sayısı, 200 bin kişiye ulaştı.

Güney Kore Hükümeti Aralık 2017 başından beri sanal para birimi ile ilgili sorunları çözmek için bir inceleme yürütüyor. Güney Kore Mali Hizmetler Komisyonu Başkanı Hong Nam-ki, kripto para işlemleriyle ilgili yeni düzenlemeler getirileceğini ve tamamen yasaklamayı düşündüklerini açıklamıştı. Güney Kore Hükümeti 13 Aralık tarihinde de Başbakan Lee Nak-yon, adalet, finans, bilim ve bilgi ve iletişim teknolojileri bakanlıklarının üst düzey yetkilileri ile Finansal Hizmetler Komisyonu ve Kore İletişim Komisyonu temsilcileri ile acil bir toplantı gerçekleştirmişti. Lee, toplantı da yerel yatırımcıların karşılaşabilecekleri mali zararlar konusunda endişelerini dile getirmişti. Toplantı da finans kuruluşların sanal para biriktirmeleri veya satın almalarının yanı sıra öz sermaye yatırımları yapmalarını yasaklanması kararı çıkmıştı. Toplantının bir gün sonrasında Adalet Bakanlığı tarafından sanal para madenciliğinin spekülatif bir araç olarak kullanması da dahil olmak üzere sanal para ile ilgili çok çeşitli suçlar emri çıkardıklarını açıklamıştı.

Hükümet önlem almadan önce Bitcoin Aralık ayı başında en yüksek değere ulaşmış ve 24 bin dolardan işlem görmüştü. Kripto paralarla gerçekleştirilen tüm finansal işlemler ve spekülasyonları azaltmaya yönelik çıkarılan yönetmelikler karşısında bitcoin'in değeri yüzde 25'ten fazla geriledi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı ofisi web sayfasından gönderilen kripto paraya yönelik dilekçelere henüz bir yanıt verilmemişken, bugünkü Bakanlar Kurulu Toplantısına başkanlık eden Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, sanal paraya yönelik farklı tutumlara sahip olan bakanlıkların doğru ve kapsamlı bir politika izlemeleri için işbirliği içinde olmalarını istedi.

Kripto para platformu kapandı

Güney Kore'de sanal para madenciliği yapan bir platform kapandı. Bitcoin ve diğer dijital para birimlerini ticareti yapmak için kullanılan Youbit, 19 Aralık günü iflas başvurusunda bulunarak yerel saatle 02.00'den itibaren işlemleri kapattığını açıklamıştı. Platform sekiz hafta içinde ikinci kez siber saldırıya uğramıştı. Siber saldırılar sonrasında saldırganlar kullanıcılara ait olan varlıkların yüzde 17'sini ele geçirmişlerdi. Youbit iflas başvurusunda bulunan ilk sanal para değişim platformu oldu. - SEUL