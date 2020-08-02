- Güney Kore'de sağanak yağış: 6 ölü, 7 kayıp
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- Güney Kore'de sağanak yağış: 6 ölü, 7 kayıp

- Güney Kore'de sağanak yağış: 6 ölü, 7 kayıp Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

02.08.2020 14:04 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:30

- Güney Kore'de sağanak yağış: 6 ölü, 7 kayıp

SEUL - Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Chungbuk, Gyeonggi, Chungcheong bölgeleri ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve toprak kaymalarının meydana geldiği bildirildi. Bakanlık açıklamasında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi. Can kayıplarının ülkenin başkenti Seul'da yaşandığı belirtilen açıklamada, sel ve toprak kaymaları sonucu 6 kişinin yaralandığı, 360 kişinin de evsiz kaldığı kaydedildi. Bölgede sel ve toprak kaymaları nedeniyle tren seferlerinin askıya alındığı bazı yolların ise kapandığı kaydedildi.

Yağışların yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

- Güney Kore'de sağanak yağış: 6 ölü, 7 kayıp

Kaynak: İHA

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