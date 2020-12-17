Güney Kore'de rekor vaka artışı
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Güney Kore'de rekor vaka artışı

17.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:27
Güney Kore'de rekor vaka artışı

Güney Kore'de son 24 saatte 1, 014 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 46 bin 453'e yükseldi.

Güney Kore'de son 24 saatte 1, 014 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 46 bin 453'e yükseldi.

Koronavirüs pandemisinin başından bu yana Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından örnek gösterilen Güney Kore'de son 24 saatte 1, 014 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 46 bin 453'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 22 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 634'ye ulaştı.

YETKİLİLERDEN 'ÖNLEMLERE UYUN' ÇAĞRISI

Güney Kore'de sağlık yetkilileri koronavirüse bağlı olarak artan ölümlerden sonra halka durumu ciddiye almaları konusunda uyarıda bulundu. Güney Koreli sağlık yetkilileri, koronavirüs vakalarındaki ve ölümlerindeki artışla birlikte pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez ülkenin karantinaya girme olasılığıyla karşı karşıya olduğunu belirterek ülke halkının mevcut kısıtlamaları ciddiye alması konusunda uyardı. Öte yandan vakaların çoğunun başkent Seul ve çevresinde tespit edildi. 


- Kore

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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