Güney kore'de petrol tankerleri yandı: 9 yaralı
Güney Kore'de bir petrol tankerinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.
Güney Kore'nin Ulsan şehrinde bulunan Ulsan Limanı'nda yakıt tankerlerinden birinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yangın yan tarafta bulunan diğer gemiye sıçradı. 2 geminin alevli şekilde yangını olayda, 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Yerel medya gemilerde bulunan 46 mürettebatın ise herhangi bir yara almadan kurtulduğunu duyurdu.
Patlamanın nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken söndürme çalışmaları sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Gemideki patlama anı
Yangından görüntüler