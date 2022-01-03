Güney Kore'de Omicron varyantı kaynaklı ilk ölümler kayıtlara geçti - Haberler
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Güney Kore'de Omicron varyantı kaynaklı ilk ölümler kayıtlara geçti

Güney Kore'de Omicron varyantı kaynaklı ilk ölümler kayıtlara geçti
AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Güney Kore'de Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Kore'de Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, başkent Seul'e 329 kilometre uzaklıktaki Gwangju şehrinde 90'lı yaşlardaki iki hasta, virüsün Omicron varyantına yakalandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, hastaların geçen hafta iki gün arayla hayatını kaybettiğini açıklarken, ülkede Omicron varyantı kaynaklı ilk ölümler kayıtlara geçti.

Omicron ile mücadelenin sürdüğü ülkede, Kovid-19 kısıtlamaları 16 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

Son 24 saatte 3 bin 129 yeni vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 642 bin 207 Kovid-19 vakası tespit edilirken virüs kaynaklı can kaybı sayısı da 36 artarak 5 bin 730'a yükseldi.

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AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

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