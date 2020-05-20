Güney Kore'de okullar kademeli olarak yeniden açılmaya başladı
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Güney Kore'de okullar kademeli olarak yeniden açılmaya başladı

Güney Kore'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde son birkaç aydır kapalı olan okullar, kademeli olarak açılmaya başladı.

Güney Kore'de okullar kademeli olarak yeniden açılmaya başladı
20.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 09:48

Güney Kore'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde son birkaç aydır kapalı olan okullar, kademeli olarak açılmaya başladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'de lise son sınıf öğrencileri okullarda ders başı yaptı.

Ülkede, 2 Mart'ta başlaması beklenen bahar eğitim döneminin Kovid-19 nedeniyle 79 gün ertelenmesinin ardından, kademeli açılış planı kapsamında okula ilk dönen grup, lise son sınıf öğrencileri oldu.

Öğrencilere ve öğretmenlere maske takma zorunluluğu getirilirken, bazı okullarda sıraların etrafına plastik bölümler yerleştirildi.

Öğrencilerin geçen aydan bu yana internet üzerinden eğitim gördüğü ülkede, okul öncesi yaştaki çocuklar dahil diğer öğrencilerin de 8 Haziran'a kadar okullarına geri dönmesi bekleniyor.

Güney Kore'de, okulların 13 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılacağının duyurulmasının ardından çocuklarının sağlığından endişe eden veliler, ay başında imza kampanyaları başlatmış ve okulların açılış tarihinin ertelenmesini talep etmişti.

Hükümet, ebeveynlerin ve okul yetkililerinin, potansiyel Kovid-19 salgını konusundaki endişeleri nedeniyle okulların açılış tarihini 5 kez ertelemişti.

Ülkede, "11 Mayıs'tan bu yana en fazla günlük vaka artışı" görüldü

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 32 yeni Kovid-19 vakası görülmesiyle, Güney Kore'deki toplam vaka sayısının 11 bin 110'a yükseldiği belirtildi.

Bu, ülkede "11 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka artışı" oldu.

Güney Kore'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 263 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri, önceki hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan 29 yaşındaki bir kişinin, ay başında başkent Seul'ün Itaewon bölgesinde gittiği gece kulüpleri ve barlarla bağlantılı vaka sayısının dün itibarıyla 193'e çıktığını açıkladı.

Eğlence mekanları kapatılmıştı

Seul'de, 1 Mayıs'ta 5 gece kulübü ve bara giden ve Kovid-19 testi 6 Mayıs'ta pozitif çıkan bu kişiyle bağlantılı vaka sayılarının artması üzerine, 9 Mayıs'ta başkentteki kulüp ve bar gibi eğlence mekanlarının kapatılmasına karar verilmişti.

Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı, bu hastanın temas ettiği kişilerin izinin sürüldüğünü ve gelecek günlerde enfekte kişi sayısının artabileceğini söylemişti.

Hastanın, ay başında gittiği gece kulüplerini yaklaşık 1500 kişinin ziyaret ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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