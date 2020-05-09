Güney Kore'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
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Güney Kore'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı

Güney Kore'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
09.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:48

Güney Kore'nin başkenti Seul'da geçen hafta gece kulüplerine giden ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişiyle bağlantılı vaka sayılarının artması üzerine gece kulüplerinin ve barların kapatılmasına karar verildi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'da geçen hafta gece kulüplerine giden ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişiyle bağlantılı vaka sayılarının artması üzerine gece kulüplerinin ve barların kapatılmasına karar verildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Belediye Başkanı Park Won-soon basın toplantısında, başkentte kulüp ve bar gibi eğlence mekanlarının müşteri ağırlamasının yasaklandığını söyledi.

Park, ikinci bir emre kadar sürecek yasağı ihlal eden işletmelerin sert cezalarla karşılaşacağını ifade etti.

Umursamazlığın vaka sayılarında patlamaya neden olabileceğine dikkati çeken Park, iş yerlerine ve halka karantina önlemlerine uymaları çağrısı yaptı.

Dün, Kovid-19 vaka sayısında 10'un üzerine çıkılmıştı

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri, geçen hafta 5 gece kulübü ve bara giden Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle bağlantılı 27 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 840'a ulaşırken, virüs nedeniyle 256 kişi hayatını kaybetti.

Dün 5 günün ardından ilk kez günlük Kovid-19 vaka sayısında 10'un üzerine çıkılmıştı.

Testi pozitif çıkan 29 yaşındaki hasta

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerinden dün yapılan açıklamada, önceki gece itibarıyla ülkede 12 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği duyurulmuştu. Ancak Güney Kore Sağlık Bakanı Yardımcısı Kim Gang-lip, bu açıklamayı izleyen saatlerde 13 vakaya daha rastladığını açıklamıştı.

Kim, 13 vakanın hepsinin, geçen hafta Seul'da gece kulüplerine giden ve Kovid-19 testi çarşamba günü pozitif çıkan 29 yaşındaki bir hastayla bağlantısı bulunduğunu belirtmişti.

Güney Kore Sağlık Bakanı Yardımcısı, bu hastanın temas ettiği kişilerin izinin sürüldüğünü ve gelecek günlerde enfekte kişi sayısının artmasının yüksek olasılık olduğunu söylemişti.

Hastanın, geçen hafta sonu gittiği gece kulüplerini yaklaşık 1500 kişinin ziyaret ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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