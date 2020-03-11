Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 7 bini, ABD'de ise 1000'i aştı
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Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Kore, Güncel

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 7 bini, ABD'de ise 1000'i aştı

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 7 bin 755'e yükselirken, ABD'de 1000'i geçti.

11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 7 bini, ABD'de ise 1000'i aştı

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 7 bin 755'e yükselirken, ABD'de 1000'i geçti.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) verilerine göre, ülkede 242 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle Güney Kore'de vaka sayısı 7 bin 755'e çıktı.

Yonhap'ta yer alan habere göre, başkent Seul'deki bir çağrı merkezinin 11. katında çalışan en az 50 kişide virüs tespit edildi. Seul Belediye Başkanı Park Won-soon basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında 207 çalışanın karantinaya alındığını söyledi.

Ülkede 61 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

ABD'nin en az 19 eyaletinde, salgın nedeniyle "acil durum" ilan edildi

Washington Post'un haberine göre, ABD'de görülen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 1000'i geçti.

Son olarak Washington eyaletinden 2, California, New Jersey ve Güney Dakota eyaletlerinden de birer kişi olmak üzere 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Haberde, ülkenin en az 19 eyaletinde, Kovid-19 salgını nedeniyle "acil durum" ilan edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Ülkede artan yeni tip koronavirüs vakaları üzerine, dün itibarıyla 621 okulda eğitime ara verildiği, bu durumdan yaklaşık 435 bin öğrencinin etkilendiği ifade edilmişti.

Japonya'da organizasyonların iptal veya ertelenmesi çağrısı

Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Başbakanı Abe Şinzo, hükümetin, yeni tip koronavirüsle müdahale için oluşturulan özel ekiple yaptığı toplantıda, organizatörlere de çağrıda bulundu.

Abe, yeni tip koronavirüsün ülkede daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla, uzmanlar yeni değerlendirme yapana kadar tüm spor ve kültür etkinliklerinin 10 gün daha iptal edilmesi veya ertelenmesini istedi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 119 bini geçti.

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Kaynak: AA

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