Güney Kore'de Kovid-19 tedbirlerinden etkilenen esnaf ikinci kez devlete dava açtı
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Güney Kore'de Kovid-19 tedbirlerinden etkilenen esnaf ikinci kez devlete dava açtı

19.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:05
Güney Kore'de Kovid-19 tedbirlerinden etkilenen esnaf ikinci kez devlete dava açtı

Güney Kore'de kafe ve restoran sahibi 240 işletmecinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarından kaynaklanan zararlarının tazmini için devlete ikinci kez dava açtığı bildirildi.

Güney Kore'de kafe ve restoran sahibi 240 işletmecinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarından kaynaklanan zararlarının tazmini için devlete ikinci kez dava açtığı bildirildi.

Yonhap Haber Ajansının haberine göre, Kovid-19 salgınını önlemek için alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen 240 işletmeci, zararlarına karşılık devletten 1,08 milyon dolar tazminat talep etti.

Dava açan işletme sahipleri, Kovid-19 kısıtlamalarının başladığı 23 Kasım 2020'den bu yana yasaklara uyduklarını ancak süreçte dayanılmaz bir borçla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Öte yandan Güney Kore hükümetinin, salgından ekonomik olarak etkilenenlere biraz daha nakit yardımında bulunmaya açık olduğu bildirildi.

İktidardaki Demokratik Partiden (DP) yetkililer ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Kovid-19 salgını aşıldıktan sonra vatandaşlara "teselli parası" vermeyi düşünebileceklerini ifade etti.

Kahve dükkanı işleten 358 kişi, ocakta Kovid-19 tedbirlerinden kaynaklı zararlarının telafi edilmesi için devlete dava açmıştı.

52 milyonluk nüfusun yaklaşık yarısına ev sahipliği yapan başkent Seul'de ikinci seviye kısıtlama tedbirleri uygulanıyor.

Hükümetin söz konusu kısıtlamaların küçük işletmeler üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için sosyal mesafe kurallarını tekrar gözden geçirmesi bekleniyor.

Hastalık kontrol ve önleme merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı toplam vaka sayısı, dün kaydedilen 561 yeni vakayla 86 bin 128'e yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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