Güney Kore'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Güney Kore'de, son 24 saatte 219 bin 241 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kayıtlara geçti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamada, günlük vaka sayısının ilk kez 200 binin üstüne çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısının 3 milyon 492 bin 686'ya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 96 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısının 8 bin 266'ya çıktığı, ölüm oranının 0,24 olduğu aktarıldı.

Günlük vaka sayısının 219 bin 241 olarak kaydedildiği Güney Kore'de, durumu ağır Kovid-19 hasta sayısının ise 727'den 762'ye yükseldiği bildirildi.

Sağlık yetkilileri, salgında bu ayın ortasında günlük vaka sayısının 250 bini aşmasının beklendiğini aktardı.

Ülkenin 52 milyonluk nüfusunun yüzde 86'sı en az 2 doz Kovid-19 aşısı olurken, yüzde 60'ından fazlasına hatırlatma dozu da uygulandı.