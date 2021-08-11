Güney Kore'de, Kovid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
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Güney Kore'de, Kovid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Güney Kore'de, Kovid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Güney Kore, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte bugüne dek görülen en fazla günlük vaka tespit edildi.

Güney Kore, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte bugüne dek görülen en fazla günlük vaka tespit edildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, son 24 saatte 2 bin 223 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Günlük vaka sayısı, ilk vakanın tespit edildiği 20 Ocak 2020'den bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Toplam vaka sayısının 216 bin 206'ya yükseldiği ülkede, son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 135'e çıktı.

Vakalar temmuz başından bu yana yükselişte

Günlük vaka sayısının ilk kez 2 bin eşiğini aştığı ülkede, vakalar temmuz başından bu yana artıyor.

Günlük vaka sayıları yılın ilk yarısı boyunca 300 ila 600 arasında seyrederken ilk kez 7 Temmuz'da 1000'i aştı, ardından sosyal mesafe tedbirlerinin düzeyinin arttırılmasına rağmen ay boyunca dört basamaklı rakamlarda kaldı.

Sosyal mesafe tedbirleri etkili olmadı

Vakaların büyük bölümünün görüldüğü başkent Seul ve çevresindeki bölgelerde 5 haftadır en yüksek düzeydeki sosyal mesafe tedbirleri olan 4. seviye tedbirler, ülkenin geri kalanında ise 3 haftadır 3. seviye tedbirler uygulanıyor.

"Yarı-karantina" olarak adlandırılan 4. seviye tedbirler saat 18.00'den sonra ikiden fazla kişinin bir araya geldiği toplanmaları yasaklarken, restoran ve kafelerin saat 22.00'den sonra kapılarını kapatmasını öngörüyor.

Delta varyantı yayılıyor

Vakalardaki tırmanışta, Kovid-19'un bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının yayılmasının etkili olduğu değerlendiriliyor.

Son haftada varyantlardan kaynaklanan 2 bin 641 vakanın yüzde 97'sinin Delta varyantı olduğu tespit edildi.

Yetkililer Delta varyantının tüm ülkede yayılmasıyla "sessiz yayıcılar" olarak adlandırılan hastalık belirtisi göstermeden virüs taşıyan kişilerin arttığı, bunun virüsün kontrolünü zorlaştırdığı uyarısında bulundu.

Aşılama oranı hedeflenenin gerisinde

Öte yandan ülkede aşılama, doz temininde sıkıntı yaşanması nedeniyle yavaş ilerliyor.

Ülkede bugüne dek 21,6 milyon kişi birinci doz aşılarını yaptırdı. Bu, 51,3 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 42,1'ine karşılık geliyor. İki doz aşı olanların sayısı ise 15,7 milyonda kaldı.

Aşılama kampanyasının hızı, hükümetin eylüle kadar nüfusun yüzde 70'ini aşılayarak kitlesel bağışıklığa ulaşma hedefinin uzağında görünüyor.

ABD'li Moderna firmasının, ağustos için taahhüt ettiği 8,5 milyon doz aşının ancak yarısını sağlayabileceğini bildirmesi, aşı temininde yeni sıkıntıların kapıda olduğunu gösteriyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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