Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 100'e ulaştı Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artarak 100'e çıktı.

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artarak 100'e çıktı.

Yonhap'ta yer alan habere göre, ülkenin güneydoğusundaki Daegu şehrinde bir günde Kovid-19 nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e ulaştı.

Ülkedeki vaka sayısı da Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 87 artarak 8 bin 652'e yükseldi.

Kaynak: AA