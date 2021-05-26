Güney Kore'de Kovid-19 aşısı olanlar temmuzdan itibaren maske takmak zorunda kalmayacak
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Güney Kore'de Kovid-19 aşısı olanlar temmuzdan itibaren maske takmak zorunda kalmayacak

Güney Kore'de Kovid-19 aşısı olanlar temmuzdan itibaren maske takmak zorunda kalmayacak
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Güney Kore'de en az bir doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların, temmuzdan itibaren maske takma zorunluluğunun kaldırılacağı bildirildi.

Güney Kore'de en az bir doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların, temmuzdan itibaren maske takma zorunluluğunun kaldırılacağı bildirildi.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Koreli sağlık yetkilileri, toplu aşılamayı teşvik etme planlarının bir parçası olarak en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların açık alanda maske takması gerekmeyeceğini kaydetti.

Uygulamanın temmuz ayında başlayacağını belirten yetkililer, kasıma kadar Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın kazanılmasının beklendiğini ifade etti.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 707 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 137 bin 682'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1940'a çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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