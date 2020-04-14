Güney Kore'de koronavirüs endişesi: Taburcu edilen hastaların testi negatif çıktı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güney Kore, Dünya

Güney Kore'de koronavirüs endişesi: Taburcu edilen hastaların testi negatif çıktı

Çin'den sonra koronavirüs (covid-19) vakasının en çok görüldüğü ülkelerden biri olan Güney Kore, geniş tedbirler alarak virüsü yenmeyi başardı.

14.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:34
Güney Kore'de koronavirüs endişesi: Taburcu edilen hastaların testi negatif çıktı

Çin'den sonra koronavirüs (covid-19) vakasının en çok görüldüğü ülkelerden biri olan Güney Kore, geniş tedbirler alarak virüsü yenmeyi başardı. Ancak, son yapılan testler ülkede paniğe neden oldu.Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) tarafından yapılan açıklamada, 116 koronavirüs hastasının iyileştikten sonra yapılan testlerde, aynı kişilerin yeniden koronavirüse yakalandıkları ifade edildi.

Güney Kore'de koronavirüs salgınını yenen bazı hastaların tekrar hastalığa yakalanmaları ülkede endişe yarattı. Güney Koreli yetkililer, koronavirüsten iyileşen ve sonra test yapılan 116 vakanın koronavirüse tekrar yakanlandıklarını tespit etti. Koronavirüs sebebiyle hasta olan ve daha sonra iyileşerek taburcu edilen bazı hastaların salgına yeniden yakanladığı belirtildi. Sistematik bir şekilde dünya genelinde en fazla koronavirüs testi yapan Güney Kore'de yetkililer virüsün bulaşmasına ilişkin düzenledikleri basın toplantısında 116 kişide koronavirüsü ikinci defa tespit ettiklerini açıkladı.

VİRÜSÜ YENEN 116 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Güney Kore yetkililerinin bu tespitiyle uzmanlar, koronavirüsten hastalanan ve iyileşen bu hastaların virüse dirençli antikor geliştirmediği ihtimali üzerinde duruyor. Bilim insanları koronavirüsten iyileşen ve tekrar hastalanan kişilerde, virüs kendini bir şekilde tekrar edip etmediği üzerinde de duruyor. Bilim insanları aynı zamanda koronavirüsten iyileştikten sonra tekrar hastalanan bu kişilerin, başkalarına bulaştırıp bulaştırmadığı konusunda da çalışmalar yapıyor. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) Direktörü Jeong Eun-kyeong, virüsün yeniden bulaşmasından ziyade, bu kişilerde yeniden aktif hale geldiği olasılığı üzerinde durduklarını belirtti. Direktör Eun-kyeong, bahsi geçen bu 116 hasta üzerinde çalışmalarına devam ettikleri ifade etti.


Kaynak: DHA

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