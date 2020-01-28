Güney Kore'de koronavirüs alarmı: 92 asker karantinaya alındı
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Güney Kore'de koronavirüs alarmı: 92 asker karantinaya alındı

Güney Kore'de, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için Çin'den dönen 92 asker karantinaya alındı.

28.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:15
Güney Kore'de koronavirüs alarmı: 92 asker karantinaya alındı

'de, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için Çin'den dönen 92 asker karantinaya alındı.


Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık 150 askerin geçen haftalarda Çin'e gittiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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