- Güney Kore'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e ulaştı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› - Güney Kore'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e ulaştı - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Güncel

- Güney Kore'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e ulaştı

- Güney Kore'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e ulaştı Güney Kore'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi.

15.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:13
- Güney Kore'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e ulaştı

- Güney Kore'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e ulaştı

SEUL - Güney Kore'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi.

Çin'den sonra en fazla korona virüsü vakasına sahip olan Güney Kore'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 72'den 75'e yükseldiği bildirildi. Yetkililer 76 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıklarken, toplam vaka sayısı 8 bin 86'dan 8 bin 162'ye çıktı. Yeni vakaların 41'inin salgının merkezi olduğu düşünülen Daegu kentinden bildirildiği ifade edildi.

120 hastanın ise hastanelerden taburcu olduğu aktarılırken, taburcu edilenlerin sayısı 3 gündür tespit edilen yeni vaka sayısının üzerinde kaydedildi. Yeni vakalardaki düşüşün Daegu kentindeki kilise üyelerinden kaynaklı vakaların çoğunun tespit edilmesinden sonra yaşandığı belirtildi.

- Güney Kore'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e ulaştı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Güney Kore'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e ulaştı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı Haber
Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız Haber
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız
Komşuda koronavirüs sebebiyle 113 kişi daha hayatını kaybetti Haber
Komşuda koronavirüs sebebiyle 113 kişi daha hayatını kaybetti
Erzurumlu Miray'ın koronavirüs önlemleri izleyenleri kahkahaya boğdu Haber
Erzurumlu Miray'ın koronavirüs önlemleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı Haber
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı
Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi
Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi
'Hiç gitmedim' dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
"Hiç gitmedim" dediği Bursa'da hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi
Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Fransa'nın en zengin iş insanı Bernard Arnault'un serveti koronavirüs yüzünden bir haftada 14 milyar dolar eridi
Fransa'nın en zengin iş insanı Bernard Arnault'un serveti koronavirüs yüzünden bir haftada 14 milyar dolar eridi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 6'ya yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 6'ya yükseldi
Son dakika: Karantina sebebiyle yurtlardan çıkarılan öğrencilerin ödedikleri ücret iade edilecek
Son dakika: Karantina sebebiyle yurtlardan çıkarılan öğrencilerin ödedikleri ücret iade edilecek
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Futbol kamuoyuna bomba gibi düşen haber! Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Futbol kamuoyuna bomba gibi düşen haber! Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Obi Mikel'in 'Sezon iptal edilmeli' çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı
Obi Mikel'in "Sezon iptal edilmeli" çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönenler karantinaya alındı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönenler karantinaya alındı
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı
Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Defne Samyeli Fahrettin Koca
Spor Falcao Rıza Çalımbay Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla İran İtalya Avrupa Açıklama
Şu an buradasınız: - Güney Kore'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e ulaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 14:37:54. #1.14#