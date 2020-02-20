Güney Kore'de korona virüsünden ilk ölüm
Güney Kore'de yeni tip korona virüsü nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Güney Kore'de yeni tip korona virüsü nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül korona virüsü ölümlere yol açmaya devam ediyor. Güney Kore'de korona virüsü nedeniyle 1 kişinin öldüğü açıklandı. Ülkede vaka sayısının ise 82'den 104'e çıktığı bildirildi.
25'ten fazla ülkeye yayılan yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınında dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 128'e çıktı.
(İHA)