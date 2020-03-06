Güney Kore'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 43'e çıktı
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Güney Kore'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 43'e çıktı

Güney Kore'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 43'e yükseldiği açıklandı.

06.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:39
Güney Kore'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 43'e çıktı

'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 43'e yükseldiği açıklandı.


Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının 43'e yükseldiği açıklandı. Ülke genelinde 518 yeni vaka bildirilirken, toplam vaka sayısı 6 bin 284'e çıktı. Vakaların yüzde 90'ının Kuzey Gyeongsang ve Daegu kentinde olduğu bildirildi. Tedavi edilen 108 hastanın ise taburcu edildiği aktarıldı. - SEUL

Kaynak: İHA

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