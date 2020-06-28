Güney Kore'de korona virüs vakaları artmaya devam ediyor
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Güney Kore'de korona virüs vakaları artmaya devam ediyor

Güney Kore'de son 24 saatte 62 yeni tip korona virüs vakasının görülmesi üzerine toplam vaka sayısı 12 bin 715'e yükseldi.

Güney Kore'de korona virüs vakaları artmaya devam ediyor
28.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:26

Güney Kore'de son 24 saatte 62 yeni tip korona virüs vakasının görülmesi üzerine toplam vaka sayısı 12 bin 715'e yükseldi.

Korona virüs salgınında ikinci dalganın yaşandığı Güney Kore'de vaka sayısı artmaya devam ediyor. Son 24 saatte 62 yeni korona virüs vakasının bildirildiği ülkede toplam vaka sayısı 12 bin 715'e yükseldi. Yeni tespit edilen vakalardan 22'sinin ise yurtdışı bağlantılı olduğu belirtildi. Güney Kore'de bugüne kadar korona virüs nedeniyle 282 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri 11 bin 364 korona virüs vakasının iyileştiğini, bin 69 vakanın ise hala karantinada olduğunu açıkladı.

Güney Kore'de Mayıs ayı başında salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesinin ardından vaka sayısında artış yaşandı. - SEUL

Kaynak: İHA

Manşet

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