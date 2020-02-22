Güney Kore'de kiliseye giden çok sayıda kişiye koronavirüs bulaştı
Güney Kore'de koronavirüs hastalığının bulaştığı kişi sayısı 346'ya yükseldi.
Güney Kore'de koronavirüs hastalığının bulaştığı kişi sayısı 346'ya yükseldi. Vaka sayısının kısa sürede artması Daegu'daki bir kilisede yapılan ayinle ilişkilendirildi. Shincheonji Kilisesi'ndeki ayine katılanların büyük çoğunluğuna virüsün bulaştığı tespit edildi.
Güney Kore Hastalıkları Önleme Merkezi, 142 yeni vakanın tespit edildiğini ve hemen hemen hepsinin söz konusu kilisedeki ayine katılanlara bulaşmasıyla yayıldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle